В Днепре авто на несколько часов заблокировало движение автобусов

В Днепре припаркованный автомобиль заблокировал движение транспорта.

Вблизи конечной остановки 1 трамвая автомобиль заблокировал движение транспорта. На это обратила внимание адвокат Юлия Сегеда.

Днепр. Движение городского транспорта заблокировано, район ДИИТа. Вот же надо быть таким, — написала Юлия на своей Facebook-странице.

На фото видно, что автомобиль припарковался впереди автобуса, который стоял на «конечной» и должен уже через несколько минут отправиться по маршруту. Это произошло на остановке возле Украинского государственного университета науки и технологии, в народе – ДИИТа.

На Лазаряна расположена остановка междугородных и пригородных автобусов, а также здесь делает «разворот» один из городских маршрутов. Похоже, водитель об этом не знал, поэтому оставил автомобиль впереди общественного транспорта.

В комментариях люди советуют вызвать эвакуатор и пожаловаться в патрульную полицию. Сделали ли это горожане – не уточняется.