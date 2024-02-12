В Днепре авто на несколько часов заблокировало движение автобусов

Вблизи конечной остановки 1 трамвая автомобиль заблокировал движение транспорта. На это обратила внимание адвокат Юлия Сегеда.
Днепр. Движение городского транспорта заблокировано, район ДИИТа. Вот же надо быть таким, — написала Юлия на своей Facebook-странице.
На фото видно, что автомобиль припарковался впереди автобуса, который стоял на «конечной» и должен уже через несколько минут отправиться по маршруту. Это произошло на остановке возле Украинского государственного университета науки и технологии, в народе – ДИИТа.
На Лазаряна расположена остановка междугородных и пригородных автобусов, а также здесь делает «разворот» один из городских маршрутов. Похоже, водитель об этом не знал, поэтому оставил автомобиль впереди общественного транспорта.
В комментариях люди советуют вызвать эвакуатор и пожаловаться в патрульную полицию. Сделали ли это горожане – не уточняется.
Заметим, что это не первый раз, когда водители пренебрегают правилами ПДД и оставляют свои автомобили на остановках, чем очень мешают общественному транспорту.
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