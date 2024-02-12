У Дніпрі авто на кілька годин заблокувало рух автобусів

У Дніпрі припаркований автомобіль заблокував рух транспорту.

Поблизу кінцевої зупинки 1 трамвая автомобіль заблокував рух транспорту. На це звернула увагу адвокатка Юлія Сегеда.

Facebook-сторінці. Дніпро. Рух міського транспорту заблоковано, район ДІІТа. От жеж треба бути таким, – написала пані Юлія на своїй

На фото видно, що автівка припаркувалася попереду автобуса, який стояв на “кінцевій” та мав би вже за декілька хвилин відправитися за маршрутом. Це сталося на зупинці біля Українського державного університету науки та технології, у народі – ДІІТу.

На Лазаряна розташована зупинка міжміських та приміських автобусів, а також тут робить “розворот” один із міських маршрутів. Схоже водій про це не знав, тож залишив автівку попереду громадського транспорту.

У коментарях люди радять викликати евакуатор та поскаржитися до патрульної поліції. Чи зробили це містяни – не уточнюється.

Зауважимо, що це не вперше коли водії нехтують правилами ПДР та залишають свої автівки на зупинках, чим дуже заважають громадському транспорту.

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