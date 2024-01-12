В Днепре 7-летняя воздушная акробатка установила рекорд Украины, от которого в жилах стынет кровь

Историю девочки рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
7-летняя Александра переехала в Днепр из Мариуполя. Родилась в Покровске Донецкой области, а затем вместе с родителями жила в Мариуполе, пока туда не пришла война.
Родители девочки полицейские. Саша сейчас живет с мамой в Днепре, а папа служит в Донецкой области.
С детства девочка занималась воздушной акробатикой. Не бросила это занятие и в Днепре, где посещает спортивно-цирковую школу. Именно там она тренировалась, чтобы установить национальный рекорд Украины, став самой молодой в стране спортсменкой, выполняющей вис на пальцах ног.
За последние полгода она приняла участие в 7 спортивных соревнованиях, где получила призовые места. В декабре на сцене днепровского цирка Александра установила рекорд, от которого кровь стынет в жилах.
7-летняя воздушная акробатка Александра Шабалтий установила рекорд Украины, от созерцания которого даже у меня замирает сердце – вис на пальчиках ног. Представьте: на цепях! в динамике! обрыв в стопы! без страховки! На протяжении всего выступления зрители в цирке не отрывают глаз от маленькой фигурки на цепях, и боятся даже пошевелиться! – рассказала Лана Ветрова.
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