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  • У Дніпрі 7-річна повітряна акробатка встановила рекорд України від якого в жилах стине кров

У Дніпрі 7-річна повітряна акробатка встановила рекорд України від якого в жилах стине кров

Сьогодні 19:20
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7-річна повітряна акробатка встановила складний рекорд.

Новости Днепра про У Дніпрі 7-річна повітряна акробатка встановила рекорд України від якого в жилах стине кров

Історію дівчинки розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

7-річна Олександра переїхала до Дніпра з Маріуполя. Народилася у Покровську Донецької області, а потім разом з батьками жила в Маріуполі, поки туди не прийшла війна.

Батьки дівчинки поліціянти. Саша зараз живе з мамою у Дніпрі, а тато служить на Донеччині. 

Новости Днепра про У Дніпрі 7-річна повітряна акробатка встановила рекорд України від якого в жилах стине кров

Змалечку дівчинка займалася повітряною акробатикою. Не кинула це заняття і в Дніпрі, де відвідує спортивно-циркову школу. Саме там вона тренувалася, щоб встановити національний рекорд України, ставши наймолодшою в країні спортсменкою, яка виконує вис на пальцях ніг.

За останні пів року вона взяла участь у 7 спортивних змаганнях, де здобула призові місця. У грудні на сцені дніпровського цирку Олександра встановила рекорд від якого кров стине в жилах. 

7-річна повітряна акробатка Олександра Шабалтій встановила рекорд України, від споглядання якого навіть у мене завмирає серце – вис на пальчиках ніг. Уявіть: на ланцюгах! в динаміці! обрив у стопи! без страховки! Упродовж всього її виступу глядачі в цирку не відривають очей від маленької фігурки на ланцюгах, і бояться навіть поворушитись! – розповіла Лана Вєтрова.

Новости Днепра про У Дніпрі 7-річна повітряна акробатка встановила рекорд України від якого в жилах стине кров

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Новости Днепра про У Дніпрі 7-річна повітряна акробатка встановила рекорд України від якого в жилах стине кровУкраїнська

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