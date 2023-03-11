В Днепре 45-летняя женщина провалилась под лед и утонула: ее тело нашли на глубине 3-х метров

В пятницу, 10 марта, недалеко от улицы Водительской Новокодакского района Днепра спасатели нашли тело 45-летней местной жительницы, которая провалилась под лед.

Прибыв на место происшествия, днепровские водолазы-спасатели обнаружили тело женщины на глубине трех метров, в 20-ти метрах от берега.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

С помощью водолазного снаряжения, чрезвычайники достали из водоема тело погибшей. Его передали сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств смерти.

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