В Днепре 45-летняя женщина провалилась под лед и утонула: ее тело нашли на глубине 3-х метров

Прибыв на место происшествия, днепровские водолазы-спасатели обнаружили тело женщины на глубине трех метров, в 20-ти метрах от берега.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
С помощью водолазного снаряжения, чрезвычайники достали из водоема тело погибшей. Его передали сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств смерти.
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