У Дніпрі 45-річна жінка провалилася під кригу та потонула: її тіло знайшли на глибині 3-х метрів

У п'ятницю, 10 березня, неподалік вулиці Водійської Новокодацького району Дніпра рятувальники знайшли тіло 45-річної місцевої жительки, яка провалилася під кригу.

Прибувши на місце події, дніпровські водолази-рятувальники виявили тіло жінки на глибині трьох метрів, у 20-ти метрах від берега.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За допомогою водолазного спорядження, надзвичайники дістали з водойми тіло загиблої. Його передали співробітникам поліції для встановлення всіх обставин смерті.

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