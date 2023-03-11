У Дніпрі 45-річна жінка провалилася під кригу та потонула: її тіло знайшли на глибині 3-х метрів

Прибувши на місце події, дніпровські водолази-рятувальники виявили тіло жінки на глибині трьох метрів, у 20-ти метрах від берега.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
За допомогою водолазного спорядження, надзвичайники дістали з водойми тіло загиблої. Його передали співробітникам поліції для встановлення всіх обставин смерті.
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