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  • У Дніпрі 45-річна жінка провалилася під кригу та потонула: її тіло знайшли на глибині 3-х метрів

У Дніпрі 45-річна жінка провалилася під кригу та потонула: її тіло знайшли на глибині 3-х метрів

Сьогодні 10:17
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У п'ятницю, 10 березня, неподалік вулиці Водійської Новокодацького району Дніпра рятувальники знайшли тіло 45-річної місцевої жительки, яка провалилася під кригу.

Новости Днепра про У Дніпрі 45-річна жінка провалилася під кригу та потонула: її тіло знайшли на глибині 3-х метрів

Прибувши на місце події, дніпровські водолази-рятувальники виявили тіло жінки на глибині трьох метрів, у 20-ти метрах від берега.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

За допомогою водолазного спорядження, надзвичайники дістали з водойми тіло загиблої. Його передали співробітникам поліції для встановлення всіх обставин смерті. 

Новости Днепра про У Дніпрі 45-річна жінка провалилася під кригу та потонула: її тіло знайшли на глибині 3-х метрів

Новости Днепра про У Дніпрі 45-річна жінка провалилася під кригу та потонула: її тіло знайшли на глибині 3-х метрів

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Новости Днепра про У Дніпрі 45-річна жінка провалилася під кригу та потонула: її тіло знайшли на глибині 3-х метрівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 45-річна жінка провалилася під кригу та потонула: її тіло знайшли на глибині 3-х метрівРусский

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