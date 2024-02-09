В Днепре 24-летний парень «держал» бордели

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Также правоохранители установили девушек, которые оказывали эти услуги.
В ходе документирования преступной деятельности были опрошены свидетели и проведены обыски в борделях и местах проживания фигурантов. 31 января материалы уголовного производства по обвинительному акту были направлены в суд. За совершение преступлений в составе организованной группы четырем фигурантам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 3 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины, – сообщили в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра и Павлограда «открыли» бордель в Донецкой области.
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