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В Днепре 24-летний парень «держал» бордели

Сегодня 15:10
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В Днепре 24-летний парень и его подельники организовали "бизнес" по оказанию услуг сексуального характера.

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Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Также правоохранители установили девушек, которые оказывали эти услуги.

В ходе документирования преступной деятельности были опрошены свидетели и проведены обыски в борделях и местах проживания фигурантов. 31 января материалы уголовного производства по обвинительному акту были направлены в суд. За совершение преступлений в составе организованной группы четырем фигурантам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 3 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины, – сообщили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра и Павлограда «открыли» бордель в Донецкой области.

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