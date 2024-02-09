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У Дніпрі 24-річний хлопець “тримав” борделі

Сьогодні 15:10
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У Дніпрі 24-річний хлопець та його спільники організували "бізнес" з надання послуг сексуального характеру.

Новости Днепра про У Дніпрі 24-річний хлопець

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Також правоохоронці встановили дівчат, які надавали ці послуги.

У ході документування злочинної діяльності були опитані свідки та проведені обшуки у борделях й за місцями мешкання фігурантів. 31 січня матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом були скеровані до суду. За скоєння злочинів у складі організованої групи чотирьом фігурантам загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ч. 3 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України, – повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра та Павлограда “відкрили” бордель на Донеччині.

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