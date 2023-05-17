В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 17 мая, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info.
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