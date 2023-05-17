Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света

Сегодня 10:00
просмотров

В Днепре 17 мая будут отключения света.

Новости Днепра про В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 17 мая, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Василия Слипака, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 46, 48;
  • ул. Грушева, 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;
  • ул. Матросская, 18-26 (парные);
  • ул. Молодежная, 2-8, 10;
  • ул. Ржевская, 2-10 (парные);
  • пер. Матросский, 1-6, 8-14 (парные), 17, 19, 23, 25;
  • ул. Автостроя, 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (нечетные);
  • ул. Академика Янгеля, 42, 61-81 (нечетные);
  • ул. Донская, 7;
  • ул. Краснопольская, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А;
  • ул. Софиевская, 4, 5, 5А, 6-16 (парни);
  • просп. Богдана Хмельницкого, 72-108 (парни), 108А, 110К, 112, 114, 116.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info.

Читайте також:

Новости Днепра про В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет светаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет светаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага

    По данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за…

    Тушили почти два часа: из-за пожара в Днепре пострадали соседи
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Тушили почти два часа: из-за пожара в Днепре пострадали соседи

    В АНД районе Днепра загорелся частный дом, огонь перекинулся на…

    За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронте
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронте

    Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…

    В Днепре «заминировали» 241 объект: где искали взрывчатку
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    В Днепре «заминировали» 241 объект: где искали взрывчатку

    В Днепре в очередной раз «заминировали» 241 объект – садики,…

    Последние новости

    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться
    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться

    Важно!

    Сегодня 09:54
    0
    просмотров
    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага
    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага

    По данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Тушили почти два часа: из-за пожара в Днепре пострадали соседи
    Тушили почти два часа: из-за пожара в Днепре пострадали соседи

    В АНД районе Днепра загорелся частный дом, огонь перекинулся на соседнюю летнюю кухню.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронте
    За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронте

    Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре «заминировали» 241 объект: где искали взрывчатку
    В Днепре «заминировали» 241 объект: где искали взрывчатку

    В Днепре в очередной раз «заминировали» 241 объект – садики, СБУ, торговые центры и суды.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата Европы
    Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата Европы

    Поздравляем с отличным результатом!

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Навеки 29: под Соледаром погиб Защитник из Днепропетровщины
    Навеки 29: под Соледаром погиб Защитник из Днепропетровщины

    Солдат Сергей Янчук погиб в бою с оккупантами в результате ракетных обстрелов под Соледаром Донецкой области. Теперь защитнику навсегда 29 лет.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 17 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 17 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Сине-желтые котики: патриотический арт-объект появился в Кривом Роге
    Сине-желтые котики: патриотический арт-объект появился в Кривом Роге

    Местом для рисунка в Кривом Роге выбрали подземный переход, предварительно брали разрешение на уличный рисунок у городских властей.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Уточнено количество сбитых российских ракет во время ночной атаки, — данные Генштаба
    Уточнено количество сбитых российских ракет во время ночной атаки, — данные Генштаба

    Во время ночной атаки по Украине 16 мая РФ использовала шесть "Кинжалов", девять "Калибров", а также десять ракет наземного базирования. Все были уничтожены украинскими защитниками.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх