В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света

В Днепре 17 мая будут отключения света.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 17 мая, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Василия Слипака, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 46, 48;

ул. Грушева, 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

ул. Матросская, 18-26 (парные);

ул. Молодежная, 2-8, 10;

ул. Ржевская, 2-10 (парные);

пер. Матросский, 1-6, 8-14 (парные), 17, 19, 23, 25;

ул. Автостроя, 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (нечетные);

ул. Академика Янгеля, 42, 61-81 (нечетные);

ул. Донская, 7;

ул. Краснопольская, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А;

ул. Софиевская, 4, 5, 5А, 6-16 (парни);

просп. Богдана Хмельницкого, 72-108 (парни), 108А, 110К, 112, 114, 116.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграммах канале предприятия – https://t.me/cek_info.

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