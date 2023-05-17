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У Дніпрі 17 травня на кількох вулицях до 17 години не буде світла

Сьогодні 10:00
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У Дніпрі 17 травня будуть відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі 17 травня на кількох вулицях до 17 години не буде світла

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 17 травня, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами: 

  • вул. Василя Сліпака, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 46, 48; 
  • вул. Грушова, 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16; 
  • вул. Матроська, 18-26 (парні);
  • вул. Молодіжна, 2-8, 10; 
  • вул. Ржевська, 2-10 (парні); 
  • пров. Матроський, 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;
  • вул. Автобуду, 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (непарні); 
  • вул. Академіка Янгеля, 42, 61-81 (непарні); 
  • вул. Донська, 7; 
  • вул. Краснопільська, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А; 
  • вул. Софіївська, 4, 5, 5А, 6-16 (парні); 
  • просп. Богдана Хмельницького, 72-108 (парні), 108А, 110К, 112, 114, 116.

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info.

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