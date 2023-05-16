На Бахмутському напрямку загинув солдат з Дніпра Іван Голуб

Захищаючи Україну від російських окупантів, під час виконання бойового завдання загинув Голуб Іван Володимирович. Трагедія сталась 10 травня в районі Бахмуту. Тепер воїну навіки 37 років.

Про це повідомляє Покровська територіальна громада.

Народився Іван 10 грудня 1985 року в селищі Покровське. У 1992 році розпочав Своє навчання розпочав у Покровській середній школі, з 4 класу по 8 клас продовжив його у Коломійцівській школі. Загальну середню освіту здобув у Лихівській школі П’ятихатського району. Іван дуже добре навчався, був щирим, порядним, турботливим, надійним, товариським, відкритим, добрим хлопцем.

Потім Іван навчався у Покровському вищому професійному училищі №75. З листопада 2004 року по листопад 2005 року Володимирович проходив військову службу у Збройних силах України. З серпня 2014 року по липень 2015 року був мобілізований та брав участь в Антитерористичній операції на сході України. У мирному житті працював експедитором та проживав у Дніпрі.

“Покровська громада висловлює щирі й глибокі співчуття родині полеглого захисника, для рідних це тяжка втрата, яку нічим не заповниш, рана, яка ніколи не загоїться. Доземний уклін і безмежна вдячність Івану!” – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: