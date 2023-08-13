В Днепре 13 августа некоторые трамваи изменят маршруты: что известно

В воскресенье, 13 августа, из-за ремонта трамвайного переезда работа некоторых трамваев претерпела корректировки.

Так, трамваи №18 и №19 с 9:30 до 17:00 будут следовать по сокращенному маршруту до ул. Передовая без заезда в ж/м Левобережный-3. На перекрестке просп. Мира и ул. Генерала Захарченко продолжается ремонт.

Трамвай №12 продолжает работать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского, без заезда до пл. Старомостовая. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Стражей Неба.

С учетом сокращения маршрута №12, работает временный маршрут №7 сообщением пл. Старомостовая — ул. Исполкомовская. Перевозки осуществляются с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.

Другие маршруты электротранспорта, а также автобусные маршруты работают без изменений в режиме выходного дня.

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