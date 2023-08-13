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У Дніпрі 13 серпня деякі трамваї змінять маршрути: що відомо

Сьогодні 08:29
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У неділю, 13 серпня, через ремонт трамвайного переїзду робота деяких трамваїв зазнала корегувань.

Новости Днепра про У Дніпрі 13 серпня деякі трамваї змінять маршрути: що відомо

Так, трамваї №18 і №19 з 9:30 до 17:00 прямуватимуть скороченим маршрутом до вул. Передова без заїзду до ж/м Лівобережний-3. На перехресті просп. Миру та вул. Генерала Захарченко триває ремонт. 

Трамвай №12 продовжує працювати за скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського, без заїду до пл. Старомостова. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт по вул. Вартових Неба.

З урахуванням скорочення маршруту №12, працює тимчасовий маршрут №7 сполученням пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюються з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин. 

Інші маршрути електротранспорту, а також автобусні маршрути працюють без змін у режимі вихідного дня. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 13 серпня деякі трамваї змінять маршрути: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 13 серпня деякі трамваї змінять маршрути: що відомоРусский

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