У Дніпрі 13 серпня деякі трамваї змінять маршрути: що відомо

У неділю, 13 серпня, через ремонт трамвайного переїзду робота деяких трамваїв зазнала корегувань.

Так, трамваї №18 і №19 з 9:30 до 17:00 прямуватимуть скороченим маршрутом до вул. Передова без заїзду до ж/м Лівобережний-3. На перехресті просп. Миру та вул. Генерала Захарченко триває ремонт.

Трамвай №12 продовжує працювати за скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського, без заїду до пл. Старомостова. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт по вул. Вартових Неба.

З урахуванням скорочення маршруту №12, працює тимчасовий маршрут №7 сполученням пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюються з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.

Інші маршрути електротранспорту, а також автобусні маршрути працюють без змін у режимі вихідного дня.

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