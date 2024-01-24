В Днепре 12-летнего наглотавшегося таблеток мальчика реанимировали 77 минут

Вечером 23 января врачам Соборной подстанции Днепровской станции ЭМД пришлось реанимировать наглотавшегося таблеток мальчика. Подробности рассказал медик Виктор Пальчинский.
Вызов пришел вечером. Родители рассказали, что 12-летний мальчик употребил большую дозу антиаритмического препарата. Поскольку они медики, то пытались помочь сыну своими силами. Однако, когда ребенок потерял сознание, решили звать на помощь.
Вчера вечером, мальчик принял большую дозу антиаритмического препарата (цель неизвестна), родители (врачи) пытались самостоятельно помочь сыну, но были вынуждены обратиться в «экстренку», когда ребенок потерял сознание! – комментирует событие Виктор.
К приезду скорой у мальчика остановилось сердце, поэтому медики сразу приступили к реанимационным мероприятиям. Более 77 минут фельдшеры «откачивали» ребенка, отравившегося таблетками.
Усилия медики не останавливали ни на секунду, потому что тогда только ОНИ решали судьбу этой молодой жизни, и они боролись за нее 77 минут – сердечный ритм восстановлен, появилась целенаправленная двигательная активность, реакция на голос – кивание головой в ответ, – рассказывает Виктор.
После этого ребенка госпитализировали в реанимацию профильного медучреждения. Утром 24 января мальчик чувствовал себя хорошо.
Неврологически сохранен, рефлексы присутствуют, под седацией, давление держит, — отметил врач.
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