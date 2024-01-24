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  • У Дніпрі 12-річного хлопчика, який наковтався таблеток, реанімували 77 хвилин

У Дніпрі 12-річного хлопчика, який наковтався таблеток, реанімували 77 хвилин

Сьогодні 15:58
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У Дніпрі рятують хлопчика, який наковтався таблеток.

Новости Днепра про У Дніпрі 12-річного хлопчика, який наковтався таблеток, реанімували 77 хвилин

Ввечері 23 січня лікарям Соборної підстанції Дніпровської станції ЕМД довелося реанімувати хлопчика, який наковтався таблеток. Деталі розповів медик Віктор Пальчинський. 

Виклик надійшов ввечері. Батьки розповіли, що 12-річний хлопчик вжив велику дозу антиаритмічного препарату. Позаяк вони медики, то намагалися допомогти синові самотужки. Однак, коли дитина знепритомніла, вирішили кликати на допомогу.

Учора ввечері, хлопчик прийняв велику дозу антиаритмічного препарату (мета невідома), батьки (лікарі) намагалися самостійно допомогти сину, але були вимушені звернутися до «екстренки», коли дитина втратила свідомість! – коментує подію Віктор.

До приїзду швидкої у хлопчика зупинилося серце, тому медики відразу розпочали реанімаційні заходи. Понад 77 хвилин фельдшери “відкачували” дитину, яка отруїлася таблетками. 

Зусилля медики не зупиняли ні на секунду, бо тоді тільки ВОНИ вирішували долю цього молодого життя, і вони боролися за нього 77 хвилин – серцевий ритм відновлено, зʼявилася цілеспрямована рухова активність, реакція на голос – кивання головою у відповідь, – розповідає Віктор.

Після цього дитину ушпиталили до реанімації профільного медзакладу. Зранку 24 січня хлопчик почувався добре. 

Неврологічно збережений, рефлекси присутні, під седацією, тиск тримає, – зауважив лікар. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 12-річного хлопчика, який наковтався таблеток, реанімували 77 хвилинУкраїнська

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