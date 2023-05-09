В Днепр после заморозков придет жара: когда закончится метеорологическая «зрада»

В Украине снова суют заморозки, но Днепр от «минусов» защитит облачность.

Об этом и о том когда закончится метеорологическая «зрада» рассказала синоптикиня Наталья Диденко.

В ночь на 10 мая в западных, северных, центральных областях, Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки. А вот Днепр и Полтавщина среди счастливчиков, которых мороз обойдет. Правда, в среду в нашу область могут прийти осадки.