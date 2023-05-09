В Днепр после заморозков придет жара: когда закончится метеорологическая «зрада»

В Украине снова суют заморозки, но Днепр от «минусов» защитит облачность.
Об этом и о том когда закончится метеорологическая «зрада» рассказала синоптикиня Наталья Диденко.
В ночь на 10 мая в западных, северных, центральных областях, Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки. А вот Днепр и Полтавщина среди счастливчиков, которых мороз обойдет. Правда, в среду в нашу область могут прийти осадки.
Так надоело писать о заморозках – хотя это явление вовсе не аномально для мая в Украине, если кто хочет развести метеорологическую измену, – отметила синоптикиня.
Терпеть холод осталось недолго. Уже с 12 мая температура воздуха начнет постепенно подниматься и приближаться к летним отметкам. В эти выходные нас ожидает теплая погода, поэтому если планировали сажать рассаду, то лучше подождать до конца недели.
В Днепре в пятницу температура воздуха прогреется до +19, а с понедельника столбики термометра вырастут до +21. На выходные можете планировать прогулки по городу или пикники.
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