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  • До Дніпра після заморозків прийде спека: коли закінчиться метеорологічна “зрада”

До Дніпра після заморозків прийде спека: коли закінчиться метеорологічна “зрада”

Сьогодні 15:42
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Синоптикиня розповіла, коли закінчиться погодна "зрада".

Новости Днепра про До Дніпра після заморозків прийде спека: коли закінчиться метеорологічна

На Україну знову сунуть заморозки, але Дніпро від “мінусів” захистить хмарність. 

Про це та про те коли закінчиться метеорологічна “зрада” розповіла синоптикиня Наталка Діденко. 

Так, у ніч на 10 травня у західних, північних, центральних областях, Одеській та Миколаївській областях очікуються заморозки. А ось Дніпро та Полтавщина серед щасливчиків, яких мороз омине. Щоправда, у середу до нашої області можуть завітати опади. 

Так набридло писати про заморозки – хоча це явище зовсім не аномальне для травня в Україні, якщо хто хоче розвести метеорологічну зраду, – зауважила синоптикиня. 

Коли прийде травневе тепло 

Терпіти холод залишилося недовго. Уже з 12-го травня температура повітря почне поступово підійматися та наближатися до літніх позначок. Цими вихідними нас очікує тепла погода, тому якщо планувати садити розсаду, то краще почекати до кінця тижня.

У Дніпрі у п’ятницю температура повітря прогріється до +19, а уже з понеділка стовпчики термометра зростуть до +21. На вихідні можете планувати прогулянки місто або пікніки. 
 

Новости Днепра про До Дніпра після заморозків прийде спека: коли закінчиться метеорологічна

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