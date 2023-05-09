До Дніпра після заморозків прийде спека: коли закінчиться метеорологічна “зрада”

Синоптикиня розповіла, коли закінчиться погодна "зрада".

На Україну знову сунуть заморозки, але Дніпро від “мінусів” захистить хмарність.

Про це та про те коли закінчиться метеорологічна “зрада” розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у ніч на 10 травня у західних, північних, центральних областях, Одеській та Миколаївській областях очікуються заморозки. А ось Дніпро та Полтавщина серед щасливчиків, яких мороз омине. Щоправда, у середу до нашої області можуть завітати опади.

Так набридло писати про заморозки – хоча це явище зовсім не аномальне для травня в Україні, якщо хто хоче розвести метеорологічну зраду, – зауважила синоптикиня.

Коли прийде травневе тепло

Терпіти холод залишилося недовго. Уже з 12-го травня температура повітря почне поступово підійматися та наближатися до літніх позначок. Цими вихідними нас очікує тепла погода, тому якщо планувати садити розсаду, то краще почекати до кінця тижня.

У Дніпрі у п’ятницю температура повітря прогріється до +19, а уже з понеділка стовпчики термометра зростуть до +21. На вихідні можете планувати прогулянки місто або пікніки.

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