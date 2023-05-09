До Дніпра після заморозків прийде спека: коли закінчиться метеорологічна “зрада”

На Україну знову сунуть заморозки, але Дніпро від “мінусів” захистить хмарність.
Про це та про те коли закінчиться метеорологічна “зрада” розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у ніч на 10 травня у західних, північних, центральних областях, Одеській та Миколаївській областях очікуються заморозки. А ось Дніпро та Полтавщина серед щасливчиків, яких мороз омине. Щоправда, у середу до нашої області можуть завітати опади.
Так набридло писати про заморозки – хоча це явище зовсім не аномальне для травня в Україні, якщо хто хоче розвести метеорологічну зраду, – зауважила синоптикиня.
Терпіти холод залишилося недовго. Уже з 12-го травня температура повітря почне поступово підійматися та наближатися до літніх позначок. Цими вихідними нас очікує тепла погода, тому якщо планувати садити розсаду, то краще почекати до кінця тижня.
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