В Черном море заметили три российских ракетоносителя: украинцев призвали не игнорировать тревогу

«В Черном море 3 вражеских ракетоносителя — 2 подводные лодки и один надводный корабль. Общий возможный залп до 16 «Калибров», — информировал он.

Об угрозе ракетных ударов с моря сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в своем Telegram-канале .

Украинцев, в частности жителей Днепропетровской области, где сирена звучала уже три раза, просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По состоянию на утро субботы, 4 марта, в акватории Черного моря находится три вражеских ракетоносителя, которые снаряжены 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".

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