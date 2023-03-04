У Чорному морі помітили три російські ракетоносії: українців закликали не ігнорувати тривогу

Українців, зокрема мешканців Дніпропетровської області, де сирена звучала вже три рази, просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Про загрозу ракетних ударів з моря повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.
“У Чорному морі 3 ворожих ракетоносії – 2 підводних човни й один надводний корабель. Загальний можливий залп до 16 “Калібрів”, – інформував він.
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