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  • У Чорному морі помітили три російські ракетоносії: українців закликали не ігнорувати тривогу

У Чорному морі помітили три російські ракетоносії: українців закликали не ігнорувати тривогу

Сьогодні 13:51
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Станом на ранок суботи, 4 березня, в акваторії Чорного моря перебуває три ворожі ракетоносії, які споряджені 16 крилатими ракетами типу "Калібр".

Новости Днепра про У Чорному морі помітили три російські ракетоносії: українців закликали не ігнорувати тривогу

Українців, зокрема мешканців Дніпропетровської області, де сирена звучала вже три рази, просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

Про загрозу ракетних ударів з моря повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі

“У Чорному морі 3 ворожих ракетоносії – 2 підводних човни й один надводний корабель. Загальний можливий залп до 16 “Калібрів”, – інформував він. 

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Новости Днепра про У Чорному морі помітили три російські ракетоносії: українців закликали не ігнорувати тривогуУкраїнська Новости Днепра про У Чорному морі помітили три російські ракетоносії: українців закликали не ігнорувати тривогуРусский

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