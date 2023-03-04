У Чорному морі помітили три російські ракетоносії: українців закликали не ігнорувати тривогу

Станом на ранок суботи, 4 березня, в акваторії Чорного моря перебуває три ворожі ракетоносії, які споряджені 16 крилатими ракетами типу "Калібр".

Українців, зокрема мешканців Дніпропетровської області, де сирена звучала вже три рази, просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про загрозу ракетних ударів з моря повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

“У Чорному морі 3 ворожих ракетоносії – 2 підводних човни й один надводний корабель. Загальний можливий залп до 16 “Калібрів”, – інформував він.

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