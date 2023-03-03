Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Нікопольські зенітники збили в районі Єнакієво ворожий Су-34: пілот загинув

Нікопольські зенітники збили в районі Єнакієво ворожий Су-34: пілот загинув

Сьогодні 15:35
просмотров

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Новости Днепра про Нікопольські зенітники збили в районі Єнакієво ворожий Су-34: пілот загинув

Сьогодні, 3 березня, в районі Єнакієво близько 13:30 зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування “Схід” знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє ПК “Схід” у Фейсбук.

Новости Днепра про Нікопольські зенітники збили в районі Єнакієво ворожий Су-34: пілот загинув

Зазначається, що один із пілотів загинув, другий – готується скласти йому компанію!

Слава Україні! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! – зазначили наші захисники.

Новости Днепра про Нікопольські зенітники збили в районі Єнакієво ворожий Су-34: пілот загинув

Читайте також:

Новости Днепра про Нікопольські зенітники збили в районі Єнакієво ворожий Су-34: пілот загинувУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у Дніпрі

    У книжковій шафі у багатьох жителів Дніпра, напевно, знайдуться ті…

    У Дніпрі біля вокзалу горить авто (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:26
    У Дніпрі біля вокзалу горить авто (ФОТО)

    Фото та відео опублікували у мережі.

    У Дніпрі єврейський надгробок використовували як ґанок будинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:23
    У Дніпрі єврейський надгробок використовували як ґанок будинку

    У Дніпрі перенесли єврейський надгробок, який знайшли поблизу закинутої будівлі.

    Сьогодні мешканці Дніпра знову залишилися без води: хто саме та причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    Сьогодні мешканці Дніпра знову залишилися без води: хто саме та причина

    Сьогодні, 3 березня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

    Наверх