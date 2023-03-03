Нікопольські зенітники збили в районі Єнакієво ворожий Су-34: пілот загинув

Сьогодні, 3 березня, в районі Єнакієво близько 13:30 зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування “Схід” знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє ПК “Схід” у Фейсбук.
Зазначається, що один із пілотів загинув, другий – готується скласти йому компанію!
Слава Україні! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! – зазначили наші захисники.
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