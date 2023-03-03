Радник Залужного розповів, скільки ще може тривати війна з росією

Головний радник головнокомандувача Збройних сил України генерал Віктор Назаров заявив, що за його оцінками, війна в Україні триватиме ще щонайменше рік, а перемогти росію потрібно на полі бою.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel.

У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік, — зауважив Назаров.

За його словами, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти рф на полі бою.

Ми знаємо, що, враховуючи розміри росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові, – сказав Назаров.

Він також додав, що наступний контрнаступ ЗСУ розпочнеться тоді, коли військові будуть достатньо підготовлені та отримають обіцяну допомогу від партнерів.

Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть в Україну, коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри, коли отримаємо достатню кількість боєприпасів, — підсумував радник Залужного.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press.

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