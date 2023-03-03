Никопольские зенитчики сбили в районе Енакиево вражеский Су-34: пилот погиб

Отмечается, что один из пилотов погиб, второй готовится составить ему компанию!

Об этом сообщает ВК «Схід» в Фейсбуке.

Сегодня, 3 марта, в районе Енакиево около 13:30 зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка Воздушного командования «Схід» уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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