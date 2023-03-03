Советник Залужного рассказал, сколько еще может продолжаться война с россией

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
В феврале 2022 года я уже предполагал, что конфликт продлится не менее года, а может быть, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще минимум год, — отметил Назаров.
По его словам, чтобы война закончилась, Украина должна победить рф на поле боя.
Мы знаем, что, учитывая размеры россии и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос состоит в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове, – сказал Назаров.
Он также добавил, что следующее контрнаступление ВСУ начнется, когда военные будут достаточно подготовлены и получат обещанную помощь от партнеров.
Когда танки, которые нам обещали, прибудут в Украину, когда будут обучены экипажи и подготовленные кадры, когда получим достаточное количество боеприпасов, — подытожил советник Залужного.
Напомним, ранее мы писали, что Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated Press.
Читайте также:
Автор:
В 1950-х годах рядом с Фестивальным причалом и парком Шевченко…
В Днепре в месяц могут сузить Слобожанский проспект.
Вооруженные силы Украины в четверг, 2 марта, отразили 85 вражеских…
Агрессор дважды обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район ночью 3…
В 1950-х годах рядом с Фестивальным причалом и парком Шевченко в Днепре стояли коммуналки с удобствами на улице и общей кухней на весь дом. Район не считался таким престижным, как сейчас, а на улицах вместо асфальта была брусчатка и камни.…
В Днепре в месяц могут сузить Слобожанский проспект.
1 марта в частном доме в Никопольском районе раздался взрыв.
В Днепропетровской области мужчина травмировался, упав с крыши частного дома.
На Днепропетровщине двое мужчин украли у 82-летнего дедушки деньги, которые он хранил в банке.
Вооруженные силы Украины в четверг, 2 марта, отразили 85 вражеских атак на пяти направлениях. В то же время оккупанты не перестают предпринимать попытки штурмовать Бахмут.
Агрессор дважды обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район ночью 3 марта.
Сегодня, 3 марта, НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет, в том числе и в нашей области. Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.
Сегодня, 3 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
У Харківській області, у боротьбі за незалежність України загинув молодший сержант Олександр Люлька.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!