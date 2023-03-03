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Советник Залужного рассказал, сколько еще может продолжаться война с россией

Сегодня 11:42
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Главный советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал Виктор Назаров заявил, что по его оценкам, война в Украине продлится еще минимум год, а победить россию нужно на поле боя.

Новости Днепра про Советник Залужного рассказал, сколько еще может продолжаться война с россией

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

В феврале 2022 года я уже предполагал, что конфликт продлится не менее года, а может быть, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще минимум год, — отметил Назаров.

По его словам, чтобы война закончилась, Украина должна победить рф на поле боя.

Мы знаем, что, учитывая размеры россии и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос состоит в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове, – сказал Назаров.

Он также добавил, что следующее контрнаступление ВСУ начнется, когда военные будут достаточно подготовлены и получат обещанную помощь от партнеров.

Когда танки, которые нам обещали, прибудут в Украину, когда будут обучены экипажи и подготовленные кадры, когда получим достаточное количество боеприпасов, — подытожил советник Залужного.

Новости Днепра про Советник Залужного рассказал, сколько еще может продолжаться война с россией

 

Напомним, ранее мы писали, что Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated Press.

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