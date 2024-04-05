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  • В частные руки незаконно отдали земли и водоем возле Днепра стоимостью 600 млн

В частные руки незаконно отдали земли и водоем возле Днепра стоимостью 600 млн

Сегодня 13:19
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Земли водного фонда стоимостью 600 млн. гривен незаконно передали в частные руки.

Новости Днепра про В частные руки незаконно отдали земли и водоем возле Днепра стоимостью 600 млн

Земельные участки площадью 36 га в Самарском заливе Днепровского водохранилища были переданы в частные руки. Это сделали незаконно, сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.

Земли водного фонда стоимостью 600 млн грн находились во владении Песчанского территориального общества, но затем их передали в частную собственность для ведения сельского хозяйства.

Впоследствии на это обратила внимание прокуратура.

Реагируя на выявленные нарушения, областная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями, которые удовлетворил суд в полном объеме. Пока решения Новомосковского горрайонного суда выполнены – земли водного фонда возвращены государству в лице Песчанской тергромады, — говорится в сообщении.

Таким образом, государственную регистрацию отменили, а земли снова принадлежат законному владельцу.

Новости Днепра про В частные руки незаконно отдали земли и водоем возле Днепра стоимостью 600 млн

Новости Днепра про В частные руки незаконно отдали земли и водоем возле Днепра стоимостью 600 млн

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Новости Днепра про В частные руки незаконно отдали земли и водоем возле Днепра стоимостью 600 млнУкраїнська Новости Днепра про В частные руки незаконно отдали земли и водоем возле Днепра стоимостью 600 млнРусский

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