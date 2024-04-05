В частные руки незаконно отдали земли и водоем возле Днепра стоимостью 600 млн

Реагируя на выявленные нарушения, областная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями, которые удовлетворил суд в полном объеме. Пока решения Новомосковского горрайонного суда выполнены – земли водного фонда возвращены государству в лице Песчанской тергромады, — говорится в сообщении.

Земли водного фонда стоимостью 600 млн грн находились во владении Песчанского территориального общества, но затем их передали в частную собственность для ведения сельского хозяйства.

Земельные участки площадью 36 га в Самарском заливе Днепровского водохранилища были переданы в частные руки. Это сделали незаконно, сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.

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