У приватні руки незаконно віддали землі та водойму поблизу Дніпра вартістю 600 млн

Земельні ділянки площею 36 га у Самарській затоці Дніпровського водосховища передали у приватні руки. Це зробили незаконно, повідомляються у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Землі водного фонду вартістю 600 млн грн були у власності Піщанської територіальної громади, але потім їх передали у приватну власність для ведення сільського господарства.
Згодом на це звернула увагу прокуратура.
Реагуючи на виявлені порушення, обласна прокуратура звернулася до суду з позовними заявами, які суд задовольнив у повному обсязі. Наразі рішення Новомосковського міськрайонного суду виконані – землі водного фонду повернуто державі в особі Піщанської тергромади, – йдеться у повідомленні.
Таким чином державну реєстрацію скасували, а землі знову належать законному власнику.
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