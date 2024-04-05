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  • У приватні руки незаконно віддали землі та водойму поблизу Дніпра вартістю 600 млн

У приватні руки незаконно віддали землі та водойму поблизу Дніпра вартістю 600 млн

Сьогодні 13:19
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Землі водного фонду вартістю 600 млн гривень незаконно передали у приватні руки.

Новости Днепра про У приватні руки незаконно віддали землі та водойму поблизу Дніпра вартістю 600 млн

Земельні ділянки площею 36 га у Самарській затоці Дніпровського водосховища передали у приватні руки. Це зробили незаконно, повідомляються у Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Землі водного фонду вартістю 600 млн грн були у власності Піщанської територіальної громади, але потім їх передали у приватну власність для ведення сільського господарства. 

Згодом на це звернула увагу прокуратура.

Реагуючи на виявлені порушення, обласна прокуратура звернулася до суду з позовними заявами, які суд задовольнив у повному обсязі. Наразі рішення Новомосковського міськрайонного суду виконані – землі водного фонду повернуто державі в особі Піщанської тергромади, – йдеться у повідомленні. 

Таким чином державну реєстрацію скасували, а землі знову належать законному власнику. 

Новости Днепра про У приватні руки незаконно віддали землі та водойму поблизу Дніпра вартістю 600 млн

Новости Днепра про У приватні руки незаконно віддали землі та водойму поблизу Дніпра вартістю 600 млн

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Новости Днепра про У приватні руки незаконно віддали землі та водойму поблизу Дніпра вартістю 600 млнУкраїнська

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