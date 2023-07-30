В бою с оккупантами погиб 43-летний подполковник полиции с Днепропетровщины: у него осталась дочь

Защитник родился 18 февраля 1980 года. В 2000-м окончил Донецкий институт МВД Украины. В течение 2000-2013 годов работал на различных должностях ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
С 2019-го мужчина работал в территориальном управлении Службы судебной охраны в Днепропетровской области, а с февраля 2023-го участвовал в боевых действиях.
О потере сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов.
Он отметил, что у погибшего героя остались жена, дочь, родители и брат.
Похоронят бойца 30 июля на Аллее Героев в его родном городе.
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