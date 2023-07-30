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  • У бою з окупантами загинув 43-річний підполковник поліції з Дніпропетровщини: у нього залишилася донька

У бою з окупантами загинув 43-річний підполковник поліції з Дніпропетровщини: у нього залишилася донька

Сьогодні 09:09
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Стало відомо про загибель на фронті ще одного героя з Дніпропетровщини - підполковника поліції з Кам'янського Дениса Вікторовича Шевченко. Він воював з окупантами в Донецькій області.

Новости Днепра про У бою з окупантами загинув 43-річний підполковник поліції з Дніпропетровщини: у нього залишилася донька

Захисник народився 18 лютого 1980 року. У 2000-му закінчив Донецький інститут МВС України. Протягом 2000-2013 років працював на різних посадах ГУМВС України у Дніпропетровській області.

З 2019-го чоловік працював у територіальному управлінні Служби судової охорони у Дніпропетровській області, а з лютого 2023-го брав участь у бойових діях.

Новости Днепра про У бою з окупантами загинув 43-річний підполковник поліції з Дніпропетровщини: у нього залишилася донька

Про втрату повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов. 

Він зазначив, що у загиблого героя залишилися дружина, дочка, батьки та брат.

Поховають бійця 30 липня на Алеї Героїв у його рідному місті.

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Новости Днепра про У бою з окупантами загинув 43-річний підполковник поліції з Дніпропетровщини: у нього залишилася донькаУкраїнська Новости Днепра про У бою з окупантами загинув 43-річний підполковник поліції з Дніпропетровщини: у нього залишилася донькаРусский

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