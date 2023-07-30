У бою з окупантами загинув 43-річний підполковник поліції з Дніпропетровщини: у нього залишилася донька

Захисник народився 18 лютого 1980 року. У 2000-му закінчив Донецький інститут МВС України. Протягом 2000-2013 років працював на різних посадах ГУМВС України у Дніпропетровській області.
З 2019-го чоловік працював у територіальному управлінні Служби судової охорони у Дніпропетровській області, а з лютого 2023-го брав участь у бойових діях.
Про втрату повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов.
Він зазначив, що у загиблого героя залишилися дружина, дочка, батьки та брат.
Поховають бійця 30 липня на Алеї Героїв у його рідному місті.
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