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В ботсаду Днепра анонсировали последнюю рабочую субботу в феврале: когда именно

Сегодня 13:54
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24 февраля ботсад ДНУ будет ждать посетителей!

Новости Днепра про В ботсаду Днепра анонсировали последнюю рабочую субботу в феврале: когда именно

В ботаническом саду Днепровского национального университета анонсировали последнюю рабочую субботу в феврале – двери для посетителей откроют 24 числа с 10:00 до 15:00.

Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.

Гостей будут ждать прогулки по саду, экспозиционной оранжереи, производственной теплице. Также можно будет попробовать традиционный чай и приобрести растения, сувениры.

Не упустите возможность прогуляться по саду и посетить экспозиционную оранжерею. Задержитесь в производственной теплице, чтобы сделать памятное фото в фотозоне, приобрести растение или сделать подарок близким на нашем мастер-классе. Также вас ждет традиционный чай и сувенирный магазин. До встречи! – говорится в сообщении ботсада.

Отметим, входной билет для взрослых стоит 45 грн, для детей – 15 грн, также есть льготы для переселенцев!

Новости Днепра про В ботсаду Днепра анонсировали последнюю рабочую субботу в феврале: когда именно

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