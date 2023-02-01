В больнице с 20 января: в Днепре ищут родственников пожилой женщины, у которой проблемы с памятью

Нужна ваша помощь!

20 января в одну из больниц Днепра скорая доставила пожилую женщину. Медики забрали ее с остановки возле вокзала. Она не могла вспомнить, где живет.

Об этом сообщает «Информатор».

Сейчас женщина в больнице. Она говорит, что ее зовут Ольга, но больше ничего не рассказывает. Документов при ней не было. Помнит, что у нее в городе есть родственники.

Поэтому правоохранители разыскивают родных пенсионерки.

Приметы: на вид примерно 70 лет, среднего телосложения.

Одета: темное пальто, зеленая шапка.

Особые приметы: проблемы с памятью.

Если вы узнали женщину на фотографии, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: (050) 622-89-46, (063) 701-35-61.

Важна любая информация!

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