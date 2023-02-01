В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
В СБУ напоминают, что ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а ПАО «Укртатнафта» — нефтеперерабатывающей.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. Речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
Следствие установило, что махинации производились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.
На основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провели ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам предполагаемого хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений, — заявили в СБУ.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно.
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