В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта» . По результатам чего топ-менеджмент второй компании получил подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В СБУ напоминают, что ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а ПАО «Укртатнафта» — нефтеперерабатывающей.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. Речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

Следствие установило, что махинации производились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.

На основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провели ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам предполагаемого хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений, — заявили в СБУ.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно.

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