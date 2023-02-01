Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

Сегодня 14:30
просмотров

Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта» . По результатам чего топ-менеджмент второй компании получил подозрения.

Новости Днепра про В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В СБУ напоминают, что ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а ПАО «Укртатнафта» — нефтеперерабатывающей.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. Речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

Следствие установило, что махинации производились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.

На основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провели ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам предполагаемого хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений, — заявили в СБУ.

Новости Днепра про В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

Новости Днепра про В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

Новости Днепра про В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

Напомним, ранее мы писали, что СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно.

Читайте также:

Новости Днепра про В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грнУкраїнська Новости Днепра про В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грнРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 1 февраля, в Днепре некоторые жители снова остались без…

    Машинами был заставлен весь двор: в центре Днепра со скандалом ликвидировали стихийную парковку
    Новости Днепра
    Сегодня 12:21
    Машинами был заставлен весь двор: в центре Днепра со скандалом ликвидировали стихийную парковку

    В центре Днепра из-под окон выгоняли водителей, заставивших машинами весь…

    Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локаций
    Новости Днепра
    Сегодня 12:04
    Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локаций

    В Днепре за ночь выпало несколько сантиметров снежных осадков. В…

    СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 11:39
    СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно

    Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с другими…

    Последние новости

    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 1 февраля, в Днепре некоторые жители снова остались без воды.

    Сегодня 13:45
    0
    просмотров
    Машинами был заставлен весь двор: в центре Днепра со скандалом ликвидировали стихийную парковку
    Машинами был заставлен весь двор: в центре Днепра со скандалом ликвидировали стихийную парковку

    В центре Днепра из-под окон выгоняли водителей, заставивших машинами весь двор.

    Сегодня 12:21
    0
    просмотров
    Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локаций
    Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локаций

    В Днепре за ночь выпало несколько сантиметров снежных осадков. В ближайшие дни по прогнозам синоптиков нас также ожидает снег. Катание на санках – самое любимое развлечение детей, да и многих взрослых в такую погоду. Журналисты dnepr.info собрали ТОП мест, где…

    Сегодня 12:04
    просмотров
    СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно
    СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно

    Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами проводит обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова и олигарха из Днепра Игоря Коломойского.

    Сегодня 11:39
    1
    просмотров
    В Днепре можно оставить пожелания врагам на уничтоженном БТР (ФОТО)
    В Днепре можно оставить пожелания врагам на уничтоженном БТР (ФОТО)

    Днепрян приглашают оставить послание к россиянам на уничтоженном БТР.

    Сегодня 11:11
    0
    просмотров
    Десятки растений уничтожены: на Днепропетровщине горел цветочный магазин (ФОТО)
    Десятки растений уничтожены: на Днепропетровщине горел цветочный магазин (ФОТО)

    Во вторник, 31 января, в 20:11 на линию "101" сообщили о пожаре в цветочном магазине на улице Падалка поселка Покровское.

    Сегодня 10:53
    0
    просмотров
    Снегопад в Днепре: какая ситуация на дорогах
    Снегопад в Днепре: какая ситуация на дорогах

    В Днепре сегодня, 1 февраля, пошел снегопад. Рассказываем, есть ли транспортный коллапс в городе.

    Сегодня 10:40
    0
    просмотров
    В Днепре применены стабилизационные отключения света: где посмотреть графики
    В Днепре применены стабилизационные отключения света: где посмотреть графики

    Сегодня, 1 февраля, в Днепре и области продолжают действовать стабилизационные отключения света.

    Сегодня 10:24
    2
    просмотров
    Хорошие новости: ВСУ ликвидировали почти 1000 оккупантов за сутки
    Хорошие новости: ВСУ ликвидировали почти 1000 оккупантов за сутки

    У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 1 лютого дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Соседи пришли на помощь: в Каменском мужчина отравился угарным газом
    Соседи пришли на помощь: в Каменском мужчина отравился угарным газом

    Житель Каменского растопил печь на даче и едва не погиб от отравления угарным газом. Об этом на своей Facebook-странице сообщила на заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх