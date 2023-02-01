В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и Mercedes: один человек погиб, трое пострадали

Сегодня, 1 февраля, на улице Сечеславский путь в Каменском произошла авария.

Там столкнулись ВАЗ и Mercedes.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 07:12.

На место оперативно выехали спасатели, прибыв, они установили, что в результате ДТП в поврежденном автомобиле зажало человека. Сотрудники ГСЧС деблокировали тело женщины из транспортного средства ВАЗ.

Также пострадали пассажир и водитель легковушки Mercedes, водитель автомобиля ВАЗ. Их госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО).

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