В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и Mercedes: один человек погиб, трое пострадали

Там столкнулись ВАЗ и Mercedes.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 07:12.
На место оперативно выехали спасатели, прибыв, они установили, что в результате ДТП в поврежденном автомобиле зажало человека. Сотрудники ГСЧС деблокировали тело женщины из транспортного средства ВАЗ.
Также пострадали пассажир и водитель легковушки Mercedes, водитель автомобиля ВАЗ. Их госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО).
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