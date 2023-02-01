Машинами был заставлен весь двор: в центре Днепра со скандалом ликвидировали стихийную парковку

В центре Днепра из-под окон выгоняли водителей, заставивших машинами весь двор.

Во дворе на улице Сечевых Стрельцов ликвидировали стихийную парковку, которую обустроили водители посреди двора.

По словам местных жителей, машинами был заставлен весь двор и даже выезд из него. Поэтому днепряне обратились к инспекторам по парковке.

Об этом говорится на странице Единого парковочного пространства.

Когда инспекторы приехали на место, то встретили автовладельцев, которые были уверены в том, что могут оставлять свои авто посреди двора. Они не реагировали на разъяснения и мешали инспекторам работать.

Позже на место вызвали патрульных, которые оштрафовали владельцев припаркованных автомобилей и напомнили им правила дорожного движения..

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