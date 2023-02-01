Машинами был заставлен весь двор: в центре Днепра со скандалом ликвидировали стихийную парковку

Во дворе на улице Сечевых Стрельцов ликвидировали стихийную парковку, которую обустроили водители посреди двора.
По словам местных жителей, машинами был заставлен весь двор и даже выезд из него. Поэтому днепряне обратились к инспекторам по парковке.
Об этом говорится на странице Единого парковочного пространства.
Когда инспекторы приехали на место, то встретили автовладельцев, которые были уверены в том, что могут оставлять свои авто посреди двора. Они не реагировали на разъяснения и мешали инспекторам работать.
Позже на место вызвали патрульных, которые оштрафовали владельцев припаркованных автомобилей и напомнили им правила дорожного движения..
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