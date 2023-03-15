В больнице Днепра спасают бойца, чудом выжившего после 42 дней в подвале без воды и еды

В госпитале в Днепре находится военный, который 42 дня провел в подвале в деревне под Бахмутом.

Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Нашли мужчину украинские военные, освободившие село под Бахмутом. Из ада его вытащил доброволец ВСУ из Новой Зеландии, который забрался в подвал, где пленник провел 42 дня рядом с убитыми и умирающими от ран собратьями.

Зовут его Алексей Гордеев. Боец рассказал, что все это время наверху шли бои, а он сидел в подземелье вместе с товарищами, которым не мог помочь, потому что и сам получил тяжелые ранения. Он питался крошками хлеба, а воду пил из луж. Когда кончилась даже грязная вода, пришлось пить антифриз из нагревателя.

За это время мужчина похудел на 40 килограммов. До плена он весил 80, а теперь его вес едва доходит до 42 килограммов. В настоящее время Александр лечится в госпитале в Днепре. Его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, а затем переведут в киевскую клинику.

Наши молитвы ближе к Богу, потому что наши ребята воины света!

Искреннее спасибо всем, кто молился, искал, поддерживал и помогал, был рядом все эти бесконечные полтора месяца.

Мы вместе нашли нашего казака!

Слава героям!, – написал отец Алексея.

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