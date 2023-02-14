В больнице Днепра рассказали трогательную историю выздоровления и любви 25-летнего военного

В больнице Днепра поделились трогательной историей.

Историю выздоровления и любви рассказал главный врач одной из больниц Днепра Сергей.

По его словам, в больнице Днепра уже несколько месяцев находится 25-летний военный Сергей. Сначала юноша боролся за Украину, потом за свою жизнь, а теперь за любовь.

В перевязочной он не может скрыть своего волнения. Медсестра Аня – самая красивая, самая умная, самая близкая и самая родная. Он говорит ей нежные слова. Она держит его раненую ногу. Во время перевязки они смотрят друг другу в глаза с огромной любовью, забывая о боли, – рассказал главный врач.

Напомним, ранее мы рассказывали о супругах, которых разлучила война и которые чудом встретились в Днепре.

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