В больнице Днепра рассказали трогательную историю выздоровления и любви 25-летнего военного

Историю выздоровления и любви рассказал главный врач одной из больниц Днепра Сергей.
По его словам, в больнице Днепра уже несколько месяцев находится 25-летний военный Сергей. Сначала юноша боролся за Украину, потом за свою жизнь, а теперь за любовь.
В перевязочной он не может скрыть своего волнения. Медсестра Аня – самая красивая, самая умная, самая близкая и самая родная. Он говорит ей нежные слова. Она держит его раненую ногу. Во время перевязки они смотрят друг другу в глаза с огромной любовью, забывая о боли, – рассказал главный врач.
Напомним, ранее мы рассказывали о супругах, которых разлучила война и которые чудом встретились в Днепре.
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