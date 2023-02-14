Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В больнице Днепра рассказали трогательную историю выздоровления и любви 25-летнего военного

В больнице Днепра рассказали трогательную историю выздоровления и любви 25-летнего военного

Сегодня 11:17
просмотров

В больнице Днепра поделились трогательной историей.

Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали трогательную историю выздоровления и любви 25-летнего военного

Историю выздоровления и любви рассказал главный врач одной из больниц Днепра Сергей.

По его словам, в больнице Днепра уже несколько месяцев находится 25-летний военный Сергей. Сначала юноша боролся за Украину, потом за свою жизнь, а теперь за любовь.

В перевязочной он не может скрыть своего волнения. Медсестра Аня – самая красивая, самая умная, самая близкая и самая родная. Он говорит ей нежные слова. Она держит его раненую ногу. Во время перевязки они смотрят друг другу в глаза с огромной любовью, забывая о боли, – рассказал главный врач.

Напомним, ранее мы рассказывали о супругах, которых разлучила война и которые чудом встретились в Днепре.

Читайте также:

Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали трогательную историю выздоровления и любви 25-летнего военногоУкраїнська Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали трогательную историю выздоровления и любви 25-летнего военногоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Под Днепром заметили краснокнижного домашнего сыча (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:22
    Под Днепром заметили краснокнижного домашнего сыча (ФОТО)

    Вблизи Днепра увидели краснокнижного сыча.

    Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в Днепре

    Супруги проживали в регионе, где сейчас идут боевые действия.

    В Павлоградском районе огонь унес жизни мужчины и женщины
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Павлоградском районе огонь унес жизни мужчины и женщины

    Два человека погибли в результате пожара в квартире в Терновке…

    ОРВИ и коронавирусом за неделю заболели 10 тысяч жителей Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    ОРВИ и коронавирусом за неделю заболели 10 тысяч жителей Днепропетровщины

    В Днепропетровской области за минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями…

    Последние новости

    Под Днепром заметили краснокнижного домашнего сыча (ФОТО)
    Под Днепром заметили краснокнижного домашнего сыча (ФОТО)

    Вблизи Днепра увидели краснокнижного сыча.

    Сегодня 10:22
    0
    просмотров
    Прошел уже год: семье погибшего бойца из Кривого Рога не возвращают его тело
    Прошел уже год: семье погибшего бойца из Кривого Рога не возвращают его тело

    Оккупанты не возвращают тело Владислава Остроущенко, который погиб в бою в Запорожской области в марте прошлого года.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Выхватил у девушки смартфон: в Кривом Роге поймали вора
    Выхватил у девушки смартфон: в Кривом Роге поймали вора

    В Ингулецком районе Кривого Рога на улице Александра Станкова полиция охраны задержала мужчину, который обокрал девушку 2002 года рождения.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в Днепре
    Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в Днепре

    Супруги проживали в регионе, где сейчас идут боевые действия.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Павлоградском районе огонь унес жизни мужчины и женщины
    В Павлоградском районе огонь унес жизни мужчины и женщины

    Два человека погибли в результате пожара в квартире в Терновке вечером 13 февраля.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    ОРВИ и коронавирусом за неделю заболели 10 тысяч жителей Днепропетровщины
    ОРВИ и коронавирусом за неделю заболели 10 тысяч жителей Днепропетровщины

    В Днепропетровской области за минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 10 038 человек, из них треть — дети до 17 лет.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Криворожские спортсмены получили три награды на соревнованиях по кикбоксингу
    Криворожские спортсмены получили три награды на соревнованиях по кикбоксингу

    12-го февраля в городе Карловац, что в Хорватии завершился Кубок Европы по кикбоксингу WAKO. Приняли участие в соревнованиях и воспитанники детско-юношеской спортивной школы №2.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Дети войны: более 1,7 тыс. переселений родили детей на Днепропетровщине
    Дети войны: более 1,7 тыс. переселений родили детей на Днепропетровщине

    С начала полномасштабной войны на Днепропетровщине более 1,7 тыс. переселенок родили детей. Еще более 160 женщин, переехавших из «горячих точек», готовятся стать мамами.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре во вторник, 14 февраля: ожидается мелкий дождь со снегом
    Погода в Днепре во вторник, 14 февраля: ожидается мелкий дождь со снегом

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Помогите найти: в Днепре разыскиваются трое пропавших детей
    Помогите найти: в Днепре разыскиваются трое пропавших детей

    13 февраля, примерно в 18:00, исчезли 11-летние Каролина и Ева Диконенко и 8-летний Даниил Диконенко и в настоящее время их местонахождение неизвестно.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх