Love story: подружжя, яке розлучила війна, дивом зустрілися у Дніпрі

Подружжя мешкало у регіоні, де наразі йдуть бойові дії.

Олена Сердюк була на ранніх термінах вагітності, коли їх із коханим чоловіком Миколою розлучила війна.

Дружина переїхала до Дніпра, а чоловік пішов захищати країну. Багато місяців вони не бачилися.

Днями вони дивом зустрілися у Дніпрі, у лікарні Мечникова.

Олену привезли до Мечникова, коли почалися пологи, а цього ж вечора її чоловік потрапив до лікарні із пораненням.

Таким чином вони і зустрілися. Микола знайшов у собі сили бути присутнім на пологах та підтримати дружину.

Він щасливий, що зміг побачити перші секунди життя свого синочка. Хлопчика назвали Михайликом.

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