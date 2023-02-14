Олена Сердюк була на ранніх термінах вагітності, коли їх із коханим чоловіком Миколою розлучила війна.
Дружина переїхала до Дніпра, а чоловік пішов захищати країну. Багато місяців вони не бачилися.
Днями вони дивом зустрілися у Дніпрі, у лікарні Мечникова.
Олену привезли до Мечникова, коли почалися пологи, а цього ж вечора її чоловік потрапив до лікарні із пораненням.
Таким чином вони і зустрілися. Микола знайшов у собі сили бути присутнім на пологах та підтримати дружину.
Він щасливий, що зміг побачити перші секунди життя свого синочка. Хлопчика назвали Михайликом.
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