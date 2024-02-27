В беспамятстве нашла девушка: в Днепре спасали мужчину, у которого внезапно остановилось сердце

В Днепре вытащили мужчину "с того света".

На днях 30-летнему мужчине внезапно стало плохо. В беспамятстве его нашла девушка, которая вечером вернулась домой к любимому. Об этом рассказал медик Соборной подстанции экстренной медицинской помощи Виктор Пальчинский.

Пришла домой после работы, чтобы провести приятный вечер с мужчиной, а стала свидетелем его реанимации. Девушка вернулась домой, но ее никто не встретил, встревоженно прошла в спальню и увидела там любимого без сознания, — комментирует медик.

На место немедленно отправилась команда «экстренки».

По приезде обнаружен мужчина 30 лет в терминальном состоянии. Оказание медицинской помощи не привело к улучшению состояния на мониторе, зафиксирована внезапная остановка кровообращения, начаты реанимационные мероприятия! – рассказывают фельдшеры.

На помощь отправилась реанимационная бригада, реанимировавшая пациента.

Мощная медицинская армия начала свое контрнаступление и одержала окончательную победу – на мониторе нормальный сердечный ритм, «под пальцами» ощутимый пульс. Пациент срочно доставлен в ближайшее реанимационное отделение! – рассказывает Виктор.

Медики также показали кадры из «скорой» и опубликовали видео поездки по вызову.

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