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  • В апреле должен был отмечать 32-летие: на Днепропетровщине попрощались с погибшим героем из Каменского

В апреле должен был отмечать 32-летие: на Днепропетровщине попрощались с погибшим героем из Каменского

Сегодня 17:54
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В бою с оккупантами в Донецкой области, защищая независимость и свободу Украины, погиб житель Каменского Днепропетровской области Владимир Саенко. Это произошло 12 марта.

Новости Днепра про В апреле должен был отмечать 32-летие: на Днепропетровщине попрощались с погибшим героем из Каменского

В пятницу, 17 марта, бойца похоронили в родном городе на Аллее Героев военного кладбища.

Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов в своем Facebook.

«Владимир Саенко работал на Днепровском металлургическом комбинате. В начале марта прошлого года стал в ряды Национальной гвардии Украины и участвовал в боевых действиях, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации», — поделился городской голова.

Защитник должен был 3 апреля этого года отметить свой 32-й день рождения. У него остались жена, маленькая дочь и родители.

Новости Днепра про В апреле должен был отмечать 32-летие: на Днепропетровщине попрощались с погибшим героем из Каменского

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Новости Днепра про В апреле должен был отмечать 32-летие: на Днепропетровщине попрощались с погибшим героем из КаменскогоУкраїнська Новости Днепра про В апреле должен был отмечать 32-летие: на Днепропетровщине попрощались с погибшим героем из КаменскогоРусский

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