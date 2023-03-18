У квітні мав відзначати 32-річчя: на Дніпропетровщині попрощалися із загиблим героєм з Кам’янського

У п’ятницю, 17 березня, бійця поховали у рідному місті на Алеї Героїв військового кладовища.
Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов у своєму Facebook.
“Володимир Саєнко працював на Дніпровському металургійному комбінаті. На початку березня минулого року став до лав Національної гвардії України та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії російської федерації”, – поділився міський голова.
Захисник мав 3 квітня цьго року відначати свій 32-й день народження. У нього залишилися дружина, маленька донька та батьки.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі по вулиці Калиновій, 53 невідомий чи невідома обстрілює…
З 20 березня у Дніпропетровській області зміниться графік чотирьох електричок.
Цієї ночі Росія скоїла черговий військовий злочин, здійснивши повітряну атаку…
У суботу, 18 березня, у Дніпрі на перехресті вулиць Бориса…