У квітні мав відзначати 32-річчя: на Дніпропетровщині попрощалися із загиблим героєм з Кам’янського

У бою з окупантами на Донеччині, захищаючи незалежність та свободу України, загинув житель Кам'янського Дніпропетровської області Володимир Саєнко. Це сталося 12 березня.

У п’ятницю, 17 березня, бійця поховали у рідному місті на Алеї Героїв військового кладовища.

Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов у своєму Facebook.

“Володимир Саєнко працював на Дніпровському металургійному комбінаті. На початку березня минулого року став до лав Національної гвардії України та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії російської федерації”, – поділився міський голова.

Захисник мав 3 квітня цьго року відначати свій 32-й день народження. У нього залишилися дружина, маленька донька та батьки.

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