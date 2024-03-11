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  • «Уже ничего не остановит»: в ботсаду Днепра, несмотря на сильный мороз, буйно цветут первоцветы (ФОТО)

«Уже ничего не остановит»: в ботсаду Днепра, несмотря на сильный мороз, буйно цветут первоцветы (ФОТО)

Сегодня 18:06
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В ботсаду Днепра буйно цветут первоцветы.

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Несмотря на то, что Днепр на днях немного заморозило, первоцветы в ботсаду ДНУ не собираются останавливать свое цветение. Об этом сообщил директор заведения Анатолий Кабар и поделился волшебными фото цветов на своей Facebook-странице.

11.03.2024 год. Ночью было до -4°С. Но цветение уже ничто не остановит. Ботанический сад ДНУ, – пишет Анатолий Кабар.

Сейчас на территории ботсада буйно цветут черный чемерник, подснежники и подснежники.

Кроме этого, директор сообщил дату следующей рабочей субботы. Посетить ботсад в выходные можно будет 23 марта.

На фото ниже – чемерник черный. В народе его называют рождественской розой, потому что в Германии принято дарить чемерник в букетах или горшках на Рождество, отсюда и второе название.

Несмотря на свое сходство с розами, это вечнозеленое цветочное растение из семейства лютиковых. В дикой природе чемерник может быть ядовитым, потому его нигде не используют, кроме декоративных садов.

Новости Днепра про

Подснежники поникающие или сибирские. Один из известных первоцветов. Название «сцилла» (так его называют ботаники) в переводе с древнегреческого означает морской лук. Кроме того, подснежники известны под названием «голубой подснежник».

Растение широко используется в декоративном садоводстве с 18 века.

Новости Днепра про

Морозник восточный – еще одно устойчивое к холодам растение, относящееся к весенним первоцветам.

Получил свое название из-за стойкости к морозам. Некоторые его сорта легко цветут в феврале, что очень ценится садовниками. Это декоративное растение, иногда используемое в народной медицине.

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