«Уже ничего не остановит»: в ботсаду Днепра, несмотря на сильный мороз, буйно цветут первоцветы (ФОТО)

В ботсаду Днепра буйно цветут первоцветы.

Несмотря на то, что Днепр на днях немного заморозило, первоцветы в ботсаду ДНУ не собираются останавливать свое цветение. Об этом сообщил директор заведения Анатолий Кабар и поделился волшебными фото цветов на своей Facebook-странице.

11.03.2024 год. Ночью было до -4°С. Но цветение уже ничто не остановит. Ботанический сад ДНУ, – пишет Анатолий Кабар.

Сейчас на территории ботсада буйно цветут черный чемерник, подснежники и подснежники.

Кроме этого, директор сообщил дату следующей рабочей субботы. Посетить ботсад в выходные можно будет 23 марта.

На фото ниже – чемерник черный. В народе его называют рождественской розой, потому что в Германии принято дарить чемерник в букетах или горшках на Рождество, отсюда и второе название.

Несмотря на свое сходство с розами, это вечнозеленое цветочное растение из семейства лютиковых. В дикой природе чемерник может быть ядовитым, потому его нигде не используют, кроме декоративных садов.

Подснежники поникающие или сибирские. Один из известных первоцветов. Название «сцилла» (так его называют ботаники) в переводе с древнегреческого означает морской лук. Кроме того, подснежники известны под названием «голубой подснежник».

Растение широко используется в декоративном садоводстве с 18 века.

Морозник восточный – еще одно устойчивое к холодам растение, относящееся к весенним первоцветам.

Получил свое название из-за стойкости к морозам. Некоторые его сорта легко цветут в феврале, что очень ценится садовниками. Это декоративное растение, иногда используемое в народной медицине.

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