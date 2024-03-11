“Вже нічого не зупинить”: у ботсаду Дніпра попри сильний мороз буйно квітують первоцвіти (ФОТО)

У ботсаду Дніпра буйно квітнуть первоцвіти.

Попри те, що Дніпро цими днями трохи заморозило, первоцвіти в ботсаду ДНУ не збираються зупиняти своє квітування. Про це повідомив директор закладу Анатолій Кабар та поділився чарівними фото квітів на своїй Facebook-сторінці.

11.03.2024 рік. Вночі було до -4°С. Але квітування вже ніщо не зупинить. Ботанічний сад ДНУ, – пише пан Анатолій.

Наразі на території ботсаду буйно квітнуть чемерник чорний, проліски та підсніжники.

Крім цього, директор повідомив дату наступної робочої суботи. Відвідати ботсад на вихідних можна буде 23 березня.

На фото нижче – чемерник чорний. У народі його називають різдвяною трояндою, через те, що в Німеччині заведено дарувати чемерник в букетах або горщиках на Різдво, звідси й друга назва.

Попри свою схожість з трояндами, це вічнозелена квіткова рослина з сімейства лютикових. У дикій природі чемерник може бути отруйним, тому його ніде не використовують, окрім декоративних садів.

Проліски пониклі або сибірські. Один із відомих первоцвітів. Назва “сцилла” (так його називають ботаніки) в перекладі з давньогрецької означає морська цибуля. Крім того, проліски відомі під назвою “блакитний підсніжник”.

Рослина широко використовується в декоративному садівництві з 18 століття.

Морозник східний – ще одна стійка до холодів рослина, яка належить до весняних первоцвітів.

Отримав свою назву через стійкість до морозів. Деякі його сорти легко цвітуть в лютому, що дуже цінується садівниками. Це декоративна рослина, яку іноді використовують у народній медицині.

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