Ушел из дома и не вернулся: в Днепре разыскивают 11-летнего Дениса Ильенко

В пятницу, 6 января, в Днепре без вести пропал 11-летний Денис Ильенко. Около 15:00 парень ушел из дома с места жительства и не вернулся. Где сейчас он может находиться – неизвестно.

В четверг, 5 января, в 19:34 на линию "102" позвонили…

В бою погиб Герой из Днепропетровщины Сергей Притула Защищая Украину, погиб солдат из Днепропетровской области Сергей Притула. Произошло это во время выполнения боевого задания. Мужчине навсегда останется 31 год. просмотров

Украина разорвала договор на обслуживание российских ракет «Сатана», которые производили в Днепре Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, более известного как "Сатана". Соответствующее решение было принято 6 января на заседании правительства. просмотров

ВСУ впервые вошли в топ-15 армий мира Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 сильнейших армий мира. При этом Россия все еще сохраняет второе место в данном рейтинге. просмотров

Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО) Новому речному порту Днепра почти 35 лет. До этого вокзал на воде располагался ниже по течению и выглядел совсем иначе. Здание было компактным, с колоннами и беседкой на крыше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел первый порт Днепра, проработавший в… просмотров

Сделали прививку: в Днепре умер 6-месячный младенец В четверг, 5 января, в 19:34 на линию "102" позвонили медики одной из днепровских больниц. 1 просмотров