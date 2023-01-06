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  • Пішов з дому і не повернувся: у Дніпрі розшукують 11-річного Дениса Ільєнка

Пішов з дому і не повернувся: у Дніпрі розшукують 11-річного Дениса Ільєнка

Сьогодні 19:15
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У п’ятницю, 6 січня, у Дніпрі безвісти зник 11-річний Денис Ільєнко. Близько 15:00 хлопець пішов з дому з місця мешкання та не повернувся. Де зараз він може знаходитися — невідомо.

Новости Днепра про Пішов з дому і не повернувся: у Дніпрі розшукують 11-річного Дениса Ільєнка


Прикмети: на вигляд 13 років, зріст 155 см, худорлявої статури, очі блакитні, волосся світло-русяве.               

Був одягнутий: куртка жовтого кольору з капюшоном, шапка синя, сині джинси, черевики жовті.

Якщо ви бачили Дениса чи знаєте, де він може знаходитися, будь ласка, зателефонуйте за телефонами: (056) 227-27-30(093) 147-74-03(093) 782-90-72 або 102.

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Новости Днепра про Пішов з дому і не повернувся: у Дніпрі розшукують 11-річного Дениса ІльєнкаУкраїнська Новости Днепра про Пішов з дому і не повернувся: у Дніпрі розшукують 11-річного Дениса ІльєнкаРусский

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