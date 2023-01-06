Пішов з дому і не повернувся: у Дніпрі розшукують 11-річного Дениса Ільєнка

Прикмети: на вигляд 13 років, зріст 155 см, худорлявої статури, очі блакитні, волосся світло-русяве.
Був одягнутий: куртка жовтого кольору з капюшоном, шапка синя, сині джинси, черевики жовті.
Якщо ви бачили Дениса чи знаєте, де він може знаходитися, будь ласка, зателефонуйте за телефонами: (056) 227-27-30, (093) 147-74-03, (093) 782-90-72 або 102.
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