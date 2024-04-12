Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

В Днепре пропал 30-летний Артур Бойчук.
До исчезновения Артур находился в больнице, а в последний раз его видели на Енисейской улице в Индустриальном районе Днепра, 9 апреля. Об этом сообщает Информатор.
Где сейчас мужчина – неизвестно.
Правоохранителям нужна помощь свидетелей.
«Человек болен, имеет психическое расстройство», — говорят родные пропавшего.
Приметы: рост 192 сантиметра, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы.
В день исчезновения был одет: футболка темно-синего цвета, спортивные штаны и резиновые сланцы.
Если вам известна любая информация о местонахождении человека, просьба сообщить по телефону: (050) 911-74-36 или 102.
Напомним, в Подгородном до сих пор ищут пропавшую 13-летнюю девочку.
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