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  • Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

Сегодня 17:16
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Мужчина ушел из больницы и пропал.

Новости Днепра про Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

В Днепре пропал 30-летний Артур Бойчук.

До исчезновения Артур находился в больнице, а в последний раз его видели на Енисейской улице в Индустриальном районе Днепра, 9 апреля. Об этом сообщает Информатор.

Где сейчас мужчина – неизвестно.

Правоохранителям нужна помощь свидетелей.

«Человек болен, имеет психическое расстройство», — говорят родные пропавшего.

Приметы: рост 192 сантиметра, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы.

В день исчезновения был одет: футболка темно-синего цвета, спортивные штаны и резиновые сланцы.

Если вам известна любая информация о местонахождении человека, просьба сообщить по телефону: (050) 911-74-36 или 102.

Напомним, в Подгородном до сих пор ищут пропавшую 13-летнюю девочку.

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Новости Днепра про Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройствоУкраїнська Новости Днепра про Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройствоРусский

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