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  • Пішов з лікарні та зник: у Дніпрі шукають 30-річного чоловіка, який має психічний розлад

Пішов з лікарні та зник: у Дніпрі шукають 30-річного чоловіка, який має психічний розлад

Сьогодні 17:16
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Чоловік пішов з лікарні та зник.

Новости Днепра про Пішов з лікарні та зник: у Дніпрі шукають 30-річного чоловіка, який має психічний розлад

У Дніпрі зник 30-річний Артур Бойчук.

До зникнення Артур був у лікарні, а востаннє його бачили на вулиці Єнісейській в Індустріальному районі Дніпра, 9 квітня. Про це повідомляє Інформатор.

Де зараз чоловік – невідомо. 

Правоохоронцям потрібна допомога свідків.

“Людина хвора, має психічний розлад”, – кажуть рідні зниклого.

Прикмети: зріст 192 сантиметри, худорлявої статури, довге світло-русяве волосся.

У день зникнення був одягнений: футболка темно-синього кольору, спортивні штани і гумові сланці.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування людини, прохання повідомити за телефонами: (050) 911-74-36 або 102.

Нагадаємо, у Підгородному досі шукають зниклу 13-річну дівчинку.

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Новости Днепра про Пішов з лікарні та зник: у Дніпрі шукають 30-річного чоловіка, який має психічний розладУкраїнська

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