Пішов з лікарні та зник: у Дніпрі шукають 30-річного чоловіка, який має психічний розлад

У Дніпрі зник 30-річний Артур Бойчук.
До зникнення Артур був у лікарні, а востаннє його бачили на вулиці Єнісейській в Індустріальному районі Дніпра, 9 квітня. Про це повідомляє Інформатор.
Де зараз чоловік – невідомо.
Правоохоронцям потрібна допомога свідків.
“Людина хвора, має психічний розлад”, – кажуть рідні зниклого.
Прикмети: зріст 192 сантиметри, худорлявої статури, довге світло-русяве волосся.
У день зникнення був одягнений: футболка темно-синього кольору, спортивні штани і гумові сланці.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування людини, прохання повідомити за телефонами: (050) 911-74-36 або 102.
Нагадаємо, у Підгородному досі шукають зниклу 13-річну дівчинку.
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