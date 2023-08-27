Упали в глубокую яму и не могли выбраться: на Днепропетровщине спасли двух собак

В воскресенье, 27 августа, в Днепропетровской области сразу в двух городах - Никополе и Павлограде - собачки упали в глубокую яму и не могли из нее вылезти. Пришлось вызывать спасателей.

Сообщение, что на улице Шевченко города Никополь собака упала в глубокую яму и нуждается в помощи, поступило в Службу спасения «101» в 07:42. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту вызова установлено, что четвероногий находится в яме на глубине ориентировочно 3 метра. С помощью лестницы сотрудники ГСЧС спустились к животному и достали его из ловушки.

Также, в 07:42 поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по улице Цветная города Павлоград, четвероногий упал в яму и не может самостоятельно выбраться. Бедную собаку обнаружили на глубине двух метров. Спасатели спустились к нему и подняли наверх.

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