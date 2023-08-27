Впали в глибоку яму і не могли вибратися: на Дніпропетровщині врятували двох песиків

Повідомлення, що на вулиці Шевченка міста Нікополь собака впала у глибоку яму та потребує допомоги, надійшло до Служби порятунку «101» о 07:42. Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників до місця виклику встановлено, що чотирилапий знаходиться в ямі на глибині орієнтовно 3 метри. За допомогою драбини співробітники ДСНС спустилися до тварини та дістали її з пастки.
Також, о 07:42 надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вулиці Кольорова міста Павлоград, чотирилапий впав у яму та не може самостійно вибратись. Бідолашного собаку виявили на глибині двох метрів. Рятувальники спустилися до нього та підняли нагору.
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