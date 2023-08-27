Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Впали в глибоку яму і не могли вибратися: на Дніпропетровщині врятували двох песиків

Впали в глибоку яму і не могли вибратися: на Дніпропетровщині врятували двох песиків

Сьогодні 11:47
просмотров

У неділю, 27 серпня, у Дніпропетровській області одразу в двох містах - Нікополі та Павлограді - песики впали в глибоку яму та не могли з неї вилізти. Довелося викликати рятувальників.

Новости Днепра про Впали в глибоку яму і не могли вибратися: на Дніпропетровщині врятували двох песиків

Повідомлення, що на вулиці Шевченка міста Нікополь собака впала у глибоку яму та потребує допомоги, надійшло до Служби порятунку «101» о 07:42. Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. 

По прибуттю рятувальників до місця виклику встановлено, що чотирилапий знаходиться в ямі на глибині орієнтовно 3 метри. За допомогою драбини співробітники ДСНС спустилися до тварини та дістали її з пастки.   

Також, о 07:42 надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вулиці Кольорова міста Павлоград, чотирилапий впав у яму та не може самостійно вибратись. Бідолашного собаку виявили на глибині двох метрів. Рятувальники спустилися до нього та підняли нагору. 

Новости Днепра про Впали в глибоку яму і не могли вибратися: на Дніпропетровщині врятували двох песиків

Новости Днепра про Впали в глибоку яму і не могли вибратися: на Дніпропетровщині врятували двох песиківНовости Днепра про Впали в глибоку яму і не могли вибратися: на Дніпропетровщині врятували двох песиків

Читайте також: 

Новости Днепра про Впали в глибоку яму і не могли вибратися: на Дніпропетровщині врятували двох песиківУкраїнська Новости Днепра про Впали в глибоку яму і не могли вибратися: на Дніпропетровщині врятували двох песиківРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

СК «Метеор» у Дніпрі відновили після російського ракетного удару: коли запрацюють басейни
Новини Дніпра
Сьогодні 10:18
СК «Метеор» у Дніпрі відновили після російського ракетного удару: коли запрацюють басейни

СК «Метеор» у Дніпрі був пошкоджений внаслідок російського ракетного удару…

Була в сукні «Аліса в країні чудес»: у Дніпрі та області вже третій день розшукують 14-річну дівчинку
Новини Дніпра
Сьогодні 08:55
Була в сукні «Аліса в країні чудес»: у Дніпрі та області вже третій день розшукують 14-річну дівчинку

Поліція Дніпра розшукує 14-річну Алісу Шаталюк, яка 24 серпня вийшла…

У Соборному районі Дніпра в пожежі загинув чоловік
Новини Дніпра
Сьогодні 08:40
У Соборному районі Дніпра в пожежі загинув чоловік

У суботу, 26 серпня, у Дніпрі на вулиці Володимира Винниченка…

На одному з агропідприємств зайнялась пожежа: уночі Росія обстріляла Дніпропетровщину
Новини Дніпра
Сьогодні 08:05
На одному з агропідприємств зайнялась пожежа: уночі Росія обстріляла Дніпропетровщину

27 серпня вночі російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Ворог…

Наверх