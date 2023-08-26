Пожар на Днепропетровщине: пожарные спасли двух человек

Горела квартира на 3 этаже пятиэтажного жилого дома.
Пожарные спасли из пламени двух мужчин 1965 и 1992 годов рождения.
Они были доставлены в больницу с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения.
Менее чем через час мчсники потушили пожар.
К тушению были привлечены 3 единицы техники и 7 человек личного состава.
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Козенко Антон
Автор:
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