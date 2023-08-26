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Пожар на Днепропетровщине: пожарные спасли двух человек

Сегодня 09:39
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Сегодня в 3 часа ночи произошел пожар на улице Паркова города Марганец Никопольского района.

Новости Днепра про Пожар на Днепропетровщине: пожарные спасли двух человек

Горела квартира на 3 этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожарные спасли из пламени двух мужчин 1965 и 1992 годов рождения.

Они были доставлены в больницу с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения.

Менее чем через час мчсники потушили пожар.

К тушению были привлечены 3 единицы техники и 7 человек личного состава.

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