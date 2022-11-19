Умирал от невыносимой боли: в больнице Днепра поставили на ноги бойца, которому обломками прошило все тело

Как сообщили в департаменте здравоохранения, 42-летний защитник получил серьезные огнестрельные переломы. Обломки снаряда повредили поясницу, таз и бедра. Мужчина чувствовал такую мучительную боль, которую не могли остановить никакие препараты.
В критическом состоянии раненого военного доставили в больницу Днепра. Он был обессилен от боли и судорог в теле. Врачи сразу решили начать операцию. Хирурги извлекли обломки, спасли кости и залечили все раны. Уже через три недели военный смог подняться на ноги.
Мужчина постоянно спрашивал у врачей только одно: «Когда я смогу вернуться на передовую? Ребята меня ждут!» Врачи говорят, что такой настрой пациентов еще больше вдохновляет на борьбу за их здоровье. Сейчас у каждого весь фронт и своя обязанность, – рассказали в департаменте здравоохранения.
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