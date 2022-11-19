Помирав від нестерпного болю: у лікарні Дніпра поставили на ноги бійця, якому уламками прошило все тіло

Лікарі Дніпра кожного дня рятують життя наших військових. Цього разу медики допомогли військовому, якому уламки ворожого снаряду прошили все тіло.

Як повідомили в департаменті охорони здоров’я, 42-річний захисник отримав серйозні вогнепальні переломи. Уламки снаряду пошкодили поперек, таз та стегна. Чоловік відчував такий нестерпний біль, який не могли зупинити жодні препарати.

У критичному стані пораненого військового доправили до лікарні Дніпра. Він був знесилений від болю та судом у тілі. Лікарі одразу вирішили зробити операцію. Хірурги витягли уламки, врятували кістки та загоїли всі рани. Уже через три тижні військовий зміг стати на ноги.