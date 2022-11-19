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Помирав від нестерпного болю: у лікарні Дніпра поставили на ноги бійця, якому уламками прошило все тіло

Сьогодні 15:42
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Лікарі Дніпра кожного дня рятують життя наших військових. Цього разу медики допомогли військовому, якому уламки ворожого снаряду прошили все тіло.

Новости Днепра про Помирав від нестерпного болю: у лікарні Дніпра поставили на ноги бійця, якому уламками прошило все тіло

Як повідомили в департаменті охорони здоров’я, 42-річний захисник отримав серйозні вогнепальні переломи. Уламки снаряду пошкодили поперек, таз та стегна. Чоловік відчував такий нестерпний біль, який не могли зупинити жодні препарати.
 
У критичному стані пораненого військового доправили до лікарні Дніпра. Він був знесилений від болю та судом у тілі. Лікарі одразу вирішили зробити операцію. Хірурги витягли уламки, врятували кістки та загоїли всі рани. Уже через три тижні військовий зміг стати на ноги.
 
Чоловік постійно питав у лікарів лише одне: “Коли я зможу повернутися на передову? Хлопці мене чекають!” Лікарі кажуть, що такий настрій пацієнтів ще більше надихає на боротьбу за їх здоров‘я. Зараз в кожного всій фронт і свій обов‘язок, – розповіли у департаменті охорони здоров’я. 
 

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Новости Днепра про Помирав від нестерпного болю: у лікарні Дніпра поставили на ноги бійця, якому уламками прошило все тілоУкраїнська

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