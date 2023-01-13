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Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

Сегодня 10:19
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Певица Лиза Мари Пресли скончалась у себя дома в Калифорнии.

Новости Днепра про Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

Об этом сообщает Associated Press.

Лиза Мари Пресли – американская певица и единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Известно, что ей стало плохо, когда она находилась в своем доме в Калифорнии. Ее бывший муж, в тот момент находившийся рядом с ней, вызвал врачей и пытался оказать первую медицинскую помощь до приезда скорой.

В больнице Лизу Пресли пытались реанимировать, введя адреналин и сделав косвенный массаж сердца, однако спасти ее не удалось.

Еще в начале недели Лиза Пресли посещала церемонию «Золотой глобус».

О внезапной смерти дочери рассказала ее мать Присцилла. Лиге Мари Пресли было 54 года.

С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала, – говорится в заявлении Присциллы Пресли.

Для справки: Лиза Мари Пресли – единственная дочь Элвиса Пресли и его жены, актрисы Присцили Пресли. Бывшая жена музыканта Майкла Джексона и актера Николаса Кейджа. Была певицей.

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